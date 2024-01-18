Поиски автобуса с людьми продолжаются: найдены дыхательный аппарат и сумка спасателя

В Павлодарской области на месте обвала, куда в ночь на 4 января 2024 года провалился автобус с людьми, продолжаются спасательные работы. По последним данным, в ходе раскопок обнаружены кузовная деталь автобуса, кислородный баллон, дыхательный аппарат и сумка спасателя, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям за 17 января 2024 года, тяжелой техникой проложена боковая аппарель к кромке котлована и обеспечен спуск малогабаритного экскаватора по страховочному тросу.

"На месте предполагаемого местонахождения автобуса ведутся раскопки, в ходе которых обнаружены кузовная деталь автобуса, кислородный баллон, дыхательный аппарат и сумка спасателя. Проведение работ осложняется тем, что идут постоянные подвижки и осыпания грунта в связи с нестабильностью горной породы и имеющихся пустот под образовавшейся воронкой". Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также спасатели заявляют, что для обеспечения безопасности спасателей натянут трос, по которому они проводят вертикальный спуск, а также страхуют машиниста экскаватора.

Для проведения работ используется около 4 км альпинистской веревки, полное альпинистское снаряжение, кинологические расчеты.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Стоит отметить, что работы ведутся в сложных условиях.

"Все задействованные специалисты работают с большим риском для жизни. Из-за возможного наличия пустот под предполагаемым местонахождением автобуса есть риск повторного обвала при проведении поисковых работ. Установлен прибор для мониторинга движения грунта в реальном времени". Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МСХ РК

4 января в Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились 4 человека. В тот же день спасателями ДЧС Павлодарской области были обнаружены и подняты на поверхность тела двух погибших.

Для обнаружения двух пострадавших и местонахождения автобуса специалистами АО "АК Алтыналмас" (г. Балхаш) и спасателями ДЧС проведены работы по геосканированию образовавшегося обвала. По результатам сканирования под грунтом на глубине 5 метров (общая глубина около 100 м) обнаружено возможное местонахождение автобуса.

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Всего в поисковых работах задействованы 145 человек, 53 единицы техники, кинологические расчеты и беспилотные летательные аппараты.