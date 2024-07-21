Автобус рухнул в воронку в Майкаине: продолжается поиск тела четвертого спасателя

В акимате Павлодарской области рассказали о том, как продолжается поиск тела последнего из четверых спасателей, которые вместе с автобусом провалились в воронку на территории АО "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz.

19 июля 2024 года было найдено тело третьего из четверых погибших спасателей. Айдоса Шаймердена искали шесть месяцев.

"21 июля в Майкаине прошли похороны Айдоса Шаймердена. Глава региона Асаин Байханов встретился с его семьей, выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Также аким посетил семью водителя автобуса Айыпа Тлеубергенова, тело которого до сих пор не найдено. Байханов заверил, что поисковые работы будут продолжены", – рассказали в акимате области.

Сейчас на дне провала продолжается переэкскавация (перевалка) грунта. Работы проводят с особой осторожностью и с соблюдением всех норм безопасности.

Обвал на территории АО "Майкаинзолото" произошел в ночь на 4 января 2024 года. Под землю провалился автобус с четырьмя горноспасателями.

16 апреля стало известно, что Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО "Майкаинзолото" в трагедии на руднике, где в очистное пространство провалился автобус с работниками ТОО "РЦШ ПВАСС".