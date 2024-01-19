Более 3600 жителей ВКО искупались в водоемах в Крещенскую ночь

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В водоемах Восточно-Казахстанской области в Крещенскую ночь искупалось более 3600 человек, из них порядка 300 детей. Обряд купания прошел в 19-ти официально подготовленных местах, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: