Более 3600 жителей ВКО искупались в водоемах в Крещенскую ночь
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В водоемах Восточно-Казахстанской области в Крещенскую ночь искупалось более 3600 человек, из них порядка 300 детей. Обряд купания прошел в 19-ти официально подготовленных местах, сообщает Zakon.kz.
Под присмотром спасателей и полицейских, врачей Центра медицины катастроф купание прошло без происшествий.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
На каждом участке во избежание чрезвычайных и несчастных случаев было установлено наблюдение за купающимися. Для участников проводился предварительный инструктаж.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
"Для обеспечения безопасности всего было задействовано 240 человек и 59 единиц техники спасателей, местных исполнительных органов, врачей скорой помощи и Центра медицины катастроф, полицейских. Дежурство спасателей продолжится до сегодняшнего вечера". Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее Zakon.kz опубликовал историю праздника Крещения и чуда Великой агиасмы.
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