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Более 3600 жителей ВКО искупались в водоемах в Крещенскую ночь

купание Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В водоемах Восточно-Казахстанской области в Крещенскую ночь искупалось более 3600 человек, из них порядка 300 детей. Обряд купания прошел в 19-ти официально подготовленных местах, сообщает Zakon.kz.

Под присмотром спасателей и полицейских, врачей Центра медицины катастроф купание прошло без происшествий.

купание

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

На каждом участке во избежание чрезвычайных и несчастных случаев было установлено наблюдение за купающимися. Для участников проводился предварительный инструктаж.

купание

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

"Для обеспечения безопасности всего было задействовано 240 человек и 59 единиц техники спасателей, местных исполнительных органов, врачей скорой помощи и Центра медицины катастроф, полицейских. Дежурство спасателей продолжится до сегодняшнего вечера". Пресс-служба ДЧС ВКО
купание

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее Zakon.kz опубликовал историю праздника Крещения и чуда Великой агиасмы.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
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