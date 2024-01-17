Морозы в Казахстане сдают позиции

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 18-20 января 2024 года. По данным метеорологов, морозы уйдут из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 17 января 2024 года отмечено, что обширный антициклон, который обусловил ясную морозную погоду в большинстве областей страны, начинает сдавать свои позиции, в связи с чем ожидается постепенное повышение температурного фона и небольшой снег.

"А на западе, юге и юго-востоке Казахстана сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки, преимущественно в виде снега. Ожидается гололед, усилится ветер с метелью". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сказано, что в ночные и утренние часы на территории страны возможен туман.

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Тем временем из-за ухудшения погодных условий в Астане учеников 0-9 классов отправили на дистанционку. А всю ночь в Алматы шел снег: в акимате города рассказали, что творится на дорогах.

Также с обращением выступило МВД. Казахстанских водителей призывают не выезжать на трассы в непогоду.