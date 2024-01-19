Нуржигитов высказался о трех крупных водохранилищах Казахстана

В начале 2023 года Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали план по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Министр Нуржан Нуржигитов рассказал Zakon.kz, что даст этот договор Казахстану.

Нуржигитов отметил, что сразу же нужно сказать про Токтогульское водохранилище.

"Это самое большое водохранилище, используемое много лет. По Сырдарье оно обеспечивает водой во время вегетации Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Сейчас водохранилище работает в энергетическом режиме. То есть необходимо увеличить производство электрической энергии и тогда начинается сработка воды. Сработка – понижение уровня воды при использовании накопленного ее запаса в большем количестве, чем поступает в водоем с водосбора". Нуржан Нуржигитов

Глава министерства водных ресурсов также уточнил, что строительство Камбаратинской ГЭС-1 позволит перевести Токтогульское водохранилище в ирригационный режим, режим накапливания.

"Получается, что Камбаратинская ГЭС, расположенная выше по течению, перейдет в энергетический режим, а Токтогульское водохранилище перейдет в ирригационный режим. Это даст возможность более четко планировать объем воды. Сейчас идет переговорный процесс, какие-то вопросы еще не решены, но три республики подписали, там у всех равные доли". Нуржан Нуржигитов

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Кроме того, он рассказал, можно ли сократить потери Шардаринского водохранилища.

"Шардаринское водохранилище же очень большое – 5 млрд 200 млн кубометров воды. Там и более 500 млн воды ежегодно испаряется. Но чтобы всю площадь закрыть, это нужны большие финансовые средства. Если с экономической точки зрения подходить, закрывать все водохранилище, чтобы сэкономить, экономически будет нецелесообразно. Повторюсь, что мы работаем, чтобы экономить воду, над облицовкой, бетонированием ирригационных систем, по которым вода непосредственно с водохранилища поступает к крестьянским хозяйствам. Это магистральные, межхозяйственные и частично внутрихозяйственные каналы. Эта работа, да, она проводится. А чтобы уменьшить испарение именно водохранилища, то такой задачи не стоит". Нуржан Нуржигитов

В заключении министр затронул и проблемы Бухтарминского водохранилища.

"Последние 2-3 года были маловодными. Да, это было проблемой. Бухтармейское водохранилище упало почти до отметки 25 кубокилометров. Но в этом году мы видим, что по бассейну реки Иртыш воды прибавилось. На этот год показатели говорят, что вода там накапливается. По сравнению с прошлым годом, сейчас воды там больше. Она поступает по "Черному" Иртышу со стороны Китая, ее также больше, чем в прошлом году. Есть собственные наши притоки, реки, с них тоже вода поступает". Нуржан Нуржигитов

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Нуржан Нуржигитов ранее дал большое интервью корреспонденту Zakon.kz.

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