Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нуржигитов высказался о трех крупных водохранилищах Казахстана

Нуржан Нуржигитов интервью Фото: Zakon.kz
В начале 2023 года Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали план по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Министр Нуржан Нуржигитов рассказал Zakon.kz, что даст этот договор Казахстану.

Нуржигитов отметил, что сразу же нужно сказать про Токтогульское водохранилище.

"Это самое большое водохранилище, используемое много лет. По Сырдарье оно обеспечивает водой во время вегетации Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Сейчас водохранилище работает в энергетическом режиме. То есть необходимо увеличить производство электрической энергии и тогда начинается сработка воды. Сработка – понижение уровня воды при использовании накопленного ее запаса в большем количестве, чем поступает в водоем с водосбора".Нуржан Нуржигитов

Глава министерства водных ресурсов также уточнил, что строительство Камбаратинской ГЭС-1 позволит перевести Токтогульское водохранилище в ирригационный режим, режим накапливания.

"Получается, что Камбаратинская ГЭС, расположенная выше по течению, перейдет в энергетический режим, а Токтогульское водохранилище перейдет в ирригационный режим. Это даст возможность более четко планировать объем воды. Сейчас идет переговорный процесс, какие-то вопросы еще не решены, но три республики подписали, там у всех равные доли".Нуржан Нуржигитов

Материал по теме

Как выглядят крупнейшие водохранилища Казахстана

Кроме того, он рассказал, можно ли сократить потери Шардаринского водохранилища.

"Шардаринское водохранилище же очень большое – 5 млрд 200 млн кубометров воды. Там и более 500 млн воды ежегодно испаряется. Но чтобы всю площадь закрыть, это нужны большие финансовые средства. Если с экономической точки зрения подходить, закрывать все водохранилище, чтобы сэкономить, экономически будет нецелесообразно. Повторюсь, что мы работаем, чтобы экономить воду, над облицовкой, бетонированием ирригационных систем, по которым вода непосредственно с водохранилища поступает к крестьянским хозяйствам. Это магистральные, межхозяйственные и частично внутрихозяйственные каналы. Эта работа, да, она проводится. А чтобы уменьшить испарение именно водохранилища, то такой задачи не стоит".Нуржан Нуржигитов

В заключении министр затронул и проблемы Бухтарминского водохранилища.

"Последние 2-3 года были маловодными. Да, это было проблемой. Бухтармейское водохранилище упало почти до отметки 25 кубокилометров. Но в этом году мы видим, что по бассейну реки Иртыш воды прибавилось. На этот год показатели говорят, что вода там накапливается. По сравнению с прошлым годом, сейчас воды там больше. Она поступает по "Черному" Иртышу со стороны Китая, ее также больше, чем в прошлом году. Есть собственные наши притоки, реки, с них тоже вода поступает".Нуржан Нуржигитов

Материал по теме

Как будут решать проблему с нехваткой воды в Жамбылской области, рассказал министр

Нуржан Нуржигитов ранее дал большое интервью корреспонденту Zakon.kz.

Подробно с ним можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также

График работы смягчили чиновникам в Казахстане
График работы смягчили чиновникам в Казахстане
Казахстанским абитуриентам не позволят забыть про ЕНТ
Казахстанским абитуриентам не позволят забыть про ЕНТ
"Dostyk Storage" увеличит транзит грузов автотранспортом через Китай в 2,5 раза
Dostyk Storage увеличит транзит грузов автотранспортом через Китай в 2,5 раза
Анастасия Московчук
Нуржигитов Нуржан Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: