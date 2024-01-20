Снег высотой до 8 см: Алматы усиленно чистят коммунальные службы
Выпадение снега в Алматы началось с 01:30 ночи. Синоптики прогнозируют осадки в течение дня с перерывами. По данным Управления развития коммунальной инфраструктуры, чтобы вывезти последствия его выпадения понадобилось почти две с половиной тысячи рейсов самосвалов.
"С начала снегопада 146 пескоразбрасывателей посыпают улицы противогололедными материалами, использовано 2033 тонн. С 05:30 проводится сгребание снега силами 13 колонн в сопровождении дежурных машин дорожной полиции. С 06.00 организованы работы по механизированной очистке тротуаров, мест общего пользования. Производится ручная уборка остановок общественного транспорта и надземных переходов".Управление развития коммунальной инфраструктуры
Фото: Управление развития коммунальной инфраструктуры
По информации ведомства, ночью на вывозе снега работало 27 снегопогрузчиков и 75 самосвалов. После снегопада 17 января по состоянию на 08:00 вывезено 24 224 м3 снега, что соответствует 2422 рейсам самосвалов.
Фото: Управление развития коммунальной инфраструктуры
"Ночной выход техники составил 436 ед. и 219 дорожных рабочих. С 08:00 задействовано 423 ед. спецтехники и 1008 дорожных рабочих. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", – отмечается в сообщении.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в первой половине дня временами снег. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха днем -3-5°C.
Накануне синоптики предупреждали алматинцев о том, что в ближайшие сутки ожидается снегопад.
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