Снег высотой до 8 см: Алматы усиленно чистят коммунальные службы

Ночью 19 января в Алматы начал идти снег. По состоянию на 08:00 в городе выпало 8 см. По данным властей мегаполиса, коммунальные службы города уже вывезли 25 тыс. куб. м снега, сообщает Zakon.kz.

Выпадение снега в Алматы началось с 01:30 ночи. Синоптики прогнозируют осадки в течение дня с перерывами. По данным Управления развития коммунальной инфраструктуры, чтобы вывезти последствия его выпадения понадобилось почти две с половиной тысячи рейсов самосвалов.

"С начала снегопада 146 пескоразбрасывателей посыпают улицы противогололедными материалами, использовано 2033 тонн. С 05:30 проводится сгребание снега силами 13 колонн в сопровождении дежурных машин дорожной полиции. С 06.00 организованы работы по механизированной очистке тротуаров, мест общего пользования. Производится ручная уборка остановок общественного транспорта и надземных переходов". Управление развития коммунальной инфраструктуры

Фото: Управление развития коммунальной инфраструктуры

По информации ведомства, ночью на вывозе снега работало 27 снегопогрузчиков и 75 самосвалов. После снегопада 17 января по состоянию на 08:00 вывезено 24 224 м3 снега, что соответствует 2422 рейсам самосвалов.

Фото: Управление развития коммунальной инфраструктуры

"Ночной выход техники составил 436 ед. и 219 дорожных рабочих. С 08:00 задействовано 423 ед. спецтехники и 1008 дорожных рабочих. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", – отмечается в сообщении.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в первой половине дня временами снег. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха днем -3-5°C.

Накануне синоптики предупреждали алматинцев о том, что в ближайшие сутки ожидается снегопад.