В Алматы вывезли 3750 самосвалов снега

Акимат города Алматы сообщил Zakon.kz, что по состоянию на 12:00 вывезено 37,5 тыс. м³ снега, что соответствует 3750 рейсам самосвалов.

По данным акимата, в период с 17 по 20 января в городе Алматы выпало 40 см снега.



"В дневной период 21 января продолжаются работы по массовому вывозу снега на улицах и тоннелях транспортных развязок силами 26 погрузчиков и 66 самосвалов". акимат Алматы

В акимате отметили: основные работы по вывозу снега производятся в ночной период, когда уменьшается движение автотранспорта и количество припаркованных у обочин машин.

Ночью работают 40 ед. техники и более 80 самосвалов. С начала последнего снегопада использовано 2371 тонна противогололедных материалов.

"Всего в дневной период работает 487 ед. спецтехники и 1125 дорожных рабочих. Силами 194 ед. малогабаритной тротуароуборочной техники продолжаются работы по механизированной очистке тротуаров, мест общего пользования". акимат Алматы

Вчера, 20 января, в Алматы вывезли 2820 самосвалов снега.