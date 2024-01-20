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В Алматы вывезли 2820 самосвалов снега

уборка снега Фото: акимат Алматы
В Алматы продолжаются работы по уборке и вывозу снега. По состоянию на 15:00 из города вывезено 28 240 м³ снега, что соответствует 2820 рейсам, сообщает Zakon.kz.

Для вывоза снега используется 22 погрузчика и 72 самосвала.

По данным акимата города, с начала снегопада произведена посыпка 2270 тонн противогололедных материалов. В дневной период задействованы 423 ед. спецтехники и 1008 дорожных рабочих.

"Усилены работы по механизированной очистке тротуаров, мест общего пользования. Продолжается ручная уборка остановок общественного транспорта и надземных переходов".

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В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

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