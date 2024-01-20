В Алматы вывезли 2820 самосвалов снега

Фото: акимат Алматы

В Алматы продолжаются работы по уборке и вывозу снега. По состоянию на 15:00 из города вывезено 28 240 м³ снега, что соответствует 2820 рейсам, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: