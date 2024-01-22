Министр транспорта: Рост смертельных аварий на трассах связан с нелегальными перевозками

Министр транспорта Казахстана связывает рост количества аварий на трассах и дорогах страны с увеличением нелегальных пассажироперевозок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Встреча с представителями автовокзалов и транспортных компаний в сфере междугородних и пригородных пассажирских перевозок, таксопарков и агрегаторов такси прошла в Министерстве транспорта. В ходе заседания министр Марат Карабаев высказался о росте количества аварий на дорогах.

"Рост смертельных ДТП на трассах происходит одновременно с ростом объемов нелегальных перевозок, где не соблюдаются законы и правила. Поэтому необходимо навести порядок и систематизировать дела в отрасли, в том числе чтобы вокзальное хозяйство работало полноценно. В этом контексте хотим с вами провести обсуждения". Марат Карабаев

В ходе обсуждений был отмечен глубокий кризис в работе официально работающих автостанций. На сегодняшний день автовокзалы на должном уровне работают всего в 3 областях Казахстана. Отрасль проигрывает конкуренцию с неофициальными перевозчиками и агрегаторами, которые не тратятся на оплату налогов, страхование пассажиров, медосвидетельствование водителей, предрейсовый техосмотр автобусов, содержание технической базы и т. д.

Теневые перевозчики не заботятся о выполнении условий казахстанского законодательства, о социальном обеспечении водителей, безопасности перевозок и прочем. В совокупности это дает им существенную экономию, которая выливается в преимущества в виде более низких цен за услуги перевозки.

К тому же нелегальные перевозки дают широкие возможности для криминальной деятельности. Так, под видом обычных посылок с водителями могут передаваться запрещенные предметы и вещества, а проезд без оформления проездного билета способствует незаметному передвижению лиц, преступивших закон, и усложняет их поиск.

Такисисты рассказали министру, что одна из компаний-перевозчиков материально стимулирует партнеров к переработке.

"В системе объявляются акции, по условиям которых водители могут получить хорошие бонусы за выполнение определенного количества заказов. Так, например, есть вознаграждения за 180 и 300 поездок в неделю. Чтобы выполнить условия, в первом случае необходимо ежедневно трудиться примерно по 12-13 часов без учета перерыва, а во втором – по 21-22 часа. Из-за таких поощрений и высоких размеров комиссионных удержаний водители устраивают изнуряющие гонки за доходами, что в итоге приводит к росту ДТП", – сообщили таксисты.

По итогам обсуждений принят ряд предложений по повышению безопасности пассажирских перевозок и улучшению экономической ситуации на перевозочном рынке, которые в ближайшее время детально рассмотрят в отдельных подгруппах "автовокзалы", "автобусные перевозчики" и "таксопарки и водители".

В конце декабря министр транспорта Марат Карабаев провел встречу с населением в Астане и ответил на вопросы граждан. В частности, он рассказал, когда в Казахстане ограничат проезд по дорогам общего пользования для тяжелых грузовиков.

