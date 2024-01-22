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Законодательство РК

Представитель высшего законодательного органа Китая приедет в Казахстан

Казахстан Китай МИД Фото: Минтранспорта
23-27 января 2024 года состоится визит заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Хао Минцзиня в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

О визите рассказал сегодня, 22 января, официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

"Визит состоится 23-27 января. Он направлен на дальнейшее укрепление межпарламентского взаимодействия. В ходе визита планируются переговоры с председателями Сената и Мажилиса РК Мауленом Ашимбаевым и Ерланом Кошановым, встреча с заместителем председателя Мажилиса Альбертом Рау, первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром, а также с председателем маслихата Алматы Мейржаном Отыншиевым".Айбек Смадияров

Ранее он рассказал о предстоящем визите главы Башкортостана в Казахстан.

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