Представитель высшего законодательного органа Китая приедет в Казахстан

23-27 января 2024 года состоится визит заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Хао Минцзиня в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

О визите рассказал сегодня, 22 января, официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

"Визит состоится 23-27 января. Он направлен на дальнейшее укрепление межпарламентского взаимодействия. В ходе визита планируются переговоры с председателями Сената и Мажилиса РК Мауленом Ашимбаевым и Ерланом Кошановым, встреча с заместителем председателя Мажилиса Альбертом Рау, первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром, а также с председателем маслихата Алматы Мейржаном Отыншиевым". Айбек Смадияров

Ранее он рассказал о предстоящем визите главы Башкортостана в Казахстан.