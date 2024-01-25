Что важно при ЧС, рассказал Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Алматы 25 января 2024 года на совещании по вопросам обеспечения сейсмической безопасности заявил, что необходимо повышать готовность населения к чрезвычайным ситуациям не на бумаге, а на практике, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что основная задача – обеспечить безопасность граждан.

"Это, прежде всего, вопрос национальной безопасности. В чрезвычайных ситуациях требуется быстрое оперативное реагирование и слаженная работа всех профильных структур. Важен, так называемый, "золотой час", когда правильные и своевременные действия не допустят паники и хаоса, стабилизируют обстановку и максимально нивелируют последствия. Обеспечить готовность к чрезвычайным ситуациям – это общая задача государственных органов под руководством правительства", – заметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, не только Алматы, но и другие регионы должны быть подготовлены к землетрясениям и обеспечены необходимой инфраструктурой

"Следует проверить специальные места сбора и временного укрытия жителей. Также необходимо эффективно организовать работу по переселению граждан в безопасные места, оказанию экстренной помощи пострадавшим, открытию мобильных лечебных пунктов. Кроме того, следует сформировать достаточный материальный резерв. Еще один важный момент – в случае бедствия необходимо обеспечить оперативное прибытие спасательных служб из других регионов", – сказал лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий и сооружений. Правительству и акимату поручено разобраться в этом вопросе.

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Ранее президент заявил, что система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению, а компетентные органы не прошли испытание стихией.