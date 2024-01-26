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В Астане отключили экстренные номера "101" и "112"

В Астане отключили линии Фото: pxhere
Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны выступил с важной информацией к населению столицы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении за 26 января 2024 года:

"В связи с техническими неполадками по линии связи в Астане отключили линии экстренной службы ("101", "112") Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны".

Теперь при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) необходимо звонить на следующие номера:

  • 8(7172)55-94-32,
  • 8(7172)37-41-70,
  • 8(7172)37-43-63,
  • 8-771-440-01-12,
  • 8-708-269-23-41.
"Примечание: Имеется возможность дозвона с городских номеров на "101" и "112".Пресс-служба ДЧС Астаны

Upd. Через час стало известно, что линии экстренной службы восстановлены и работают в штатном режиме.

Ранее депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин предложил установить блокпосты на въезде в Астану. По его словам, такая мера позволит снизить преступность и контролировать миграционные потоки.

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