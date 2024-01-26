В Астане отключили экстренные номера "101" и "112"
Фото: pxhere
Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны выступил с важной информацией к населению столицы, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в распространяемом сообщении за 26 января 2024 года:
"В связи с техническими неполадками по линии связи в Астане отключили линии экстренной службы ("101", "112") Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны".
Теперь при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) необходимо звонить на следующие номера:
- 8(7172)55-94-32,
- 8(7172)37-41-70,
- 8(7172)37-43-63,
- 8-771-440-01-12,
- 8-708-269-23-41.
"Примечание: Имеется возможность дозвона с городских номеров на "101" и "112".Пресс-служба ДЧС Астаны
Upd. Через час стало известно, что линии экстренной службы восстановлены и работают в штатном режиме.
Ранее депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин предложил установить блокпосты на въезде в Астану. По его словам, такая мера позволит снизить преступность и контролировать миграционные потоки.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript