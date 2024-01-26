Токаев в Алматы: критика МЧС и новый транспортный каркас

24-25 января 2024 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил запланированную ранее командировку в Алматы. В поездке президента в южную столицу центральной темой стала сейсмическая безопасность, сообщает Zakon.kz.

В ночь с 22 на 23 января 2024 года алматинцы почувствовали сильное землетрясение, эпицентр которого был на границе Кыргызстана и Китая. Эта тема завоевала медийное пространство Казахстана, а затем стала одной из центральных тем поездки президента страны Касым-Жомарта Токаева в Алматы.

Фото: akorda.kz

Глава государства прибыл в южную столицу 24 января, и главными пунктами поездки стали совещание по сейсмической безопасности и объезд объектов. Экономический обозреватель Юрий Масанов рассказывает о самых важных месседжах визита Касым-Жомарта Токаева и о том, как крупнейший мегаполис Казахстана может измениться в ближайшем будущем.

"Не в полной мере готовы"

Лучше всего подведение итогов поездки начать с совещания по сейсмической безопасности. Его можно кратко описать одной из первых фраз Касым-Жомарта Токаева из официального релиза Акорды: "Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам". Кажется, до сих пор реагирование на угрозы такого характера оставалось одной из немногих сфер, которую еще не затронули реформы и глубокая перестройка.

Но недавнее землетрясение раскрыло целый пласт проблем, которые нужно срочно решать. И эта проблема действительно актуальна: землетрясениям подвержена треть территории страны, и за последние пять лет сейсмологическими станциями зафиксировано более 45 тыс. случаев землетрясений. Большинство из них имело малую магнитуду, но, тем не менее, угроза ущерба в случае действительно большого землетрясения сохраняется всегда.

"Горожане растерялись, не зная, как себя вести. Однако главная цель данного совещания – не критиковать, а принимать конкретные решения. К примеру, у большинства людей не были готовы даже "тревожные чемоданчики". Этому должны обучать детей в детских садах и школах. Подобный опыт уже был в Алматы, и его необходимо возродить. Сейчас система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям. Уполномоченные органы должны осуществлять комплексную разъяснительную работу среди населения. Необходимо проводить регулярные тренировки в образовательных учреждениях и государственных органах. Это очень важная работа, которую следует начать незамедлительно", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Из этой цитаты видно, что глава государства обращает внимание в первую очередь не на техническую сторону вопроса, а на безопасность людей. Ведь именно ее должны обеспечивать знания о действиях во время ЧС. Они могут казаться излишними в обычной жизни, но помогут сохранить здоровье в критический момент.

Продолжилась эта тема готовностью инфраструктуры к эвакуации населения и системам оповещения. Как известно, сирены не были включены, и президент согласился, что это было правильным решением, которое помогло не допустить массовой паники.

Фото: akorda.kz

Но вместе с тем должны были использоваться другие инструменты связи. Взять, например, сообщения о землетрясении – они содержали данные об эпицентре и магнитуде, хотя должны были рассказать гражданам совсем о других вещах.

"В такой момент главное – снабдить граждан информацией, как действовать дальше: "Можно ли возвращаться в дома?", "Куда идти, чтобы получить помощь?". Поэтому систему оповещения нужно пересмотреть, сделать ее более ориентированной на практические нужды. Технические средства должны обеспечивать своевременное доведение информации до каждого. На этот раз SMS-уведомления пришли с опозданием", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Досталась порция критики и материального обеспечения систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – как по сети сейсмического мониторинга, так и по обеспечению спасателей оборудованием, техникой и экипировкой.

Например, наблюдение за сейсмической ситуацией ведут 70 сейсмологических станций в Алматы, Шымкенте и еще 12 областях, но шесть из них – в нерабочем состоянии. Более того, даже если бы они все работали, их все равно недостаточно – на совещании была озвучена информация о том, что по всей стране нужно установить еще 285 сейсмостанций.

Что касается спасателей, то президент Токаев поручил перепроверить состояние материального резерва, ведь он будет иметь большое значение в случае разрушительного землетрясения. Если матрезерв будет доступен и полностью укомплектован, то сможет сыграть решающую роль в оперативном восстановлении транспортного сообщения и организации медицинской помощи.

"Нужно извлечь из этого землетрясения уроки и провести работу над ошибками", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Не обошли стороной и строительство зданий. По мнению главы государства, "вопрос обеспечения сейсмической безопасности при строительстве решен не в полной мере". И по его словам, меры безопасности во время землетрясения нуждаются в "кардинальном пересмотре".

Что будет дальше?

В общем и целом, как подытожил президент, "система гражданской защиты в Алматы не была готова к землетрясению, а компетентные органы не прошли испытание стихией".

Теперь антикоррупционная служба и Генпрокуратура займутся проверкой проекта по внедрению автоматизированной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях. Им предстоит разобраться, на что были потрачены выделенные из бюджета средства и почему эта система не сработала в момент, когда она была нужна и для чего она вообще внедрялась.

Также правительству предстоит внимательно пересмотреть Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы, который оно разрабатывает. Так, например, президент Токаев поручил улучшить сейсмологический мониторинг и прогнозирование землетрясений, активнее использовать современные технологии и уделить больше внимание подготовке квалифицированных сейсмологов.

Что касается оценки профильного по ЧС ведомства, то здесь была высказана критика в адрес министра Сырыма Шарипханова. Касым-Жомарт Токаев отметил, что "он специалист в этой области, обладает теоретическими знаниями, но, когда дело касается реальной работы, нельзя сказать, что очевидны результаты его труда".

Фото: akorda.kz

"Нынешнюю работу никак нельзя назвать удовлетворительной. Министру Шарипханову я ставлю на вид. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу. Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и, в целом, к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций. Ситуация очень сложная и ответственная, она напрямую влияет на безопасность нашей страны", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

А в завершение своего выступления президент обратился к жителям Алматы с призывом сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не идти на поводу провокаторов.

"Настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью. Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения безопасности всех алматинцев. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно. Будьте уверены в этом", – сказал глава государства.

И немного о транспорте

Хотя совещание по сейсмической безопасности и стало центральным мероприятием в поездке, были и другие – не менее важные непосредственно для алматинцев. Например, президент Токаев ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения в южной столице.

Речь идет о строительстве двух резервуаров с чистой питьевой водой "Балхаш" по 3 тыс. кубометров и насосной станции. Из них вода будет распределяться по сетям микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Юбилейный и Музтау.

Параллельно с этим акимат Алматы построил 117 км новых и модернизировал 46 км существующих сетей водоснабжения. Это дало доступ к централизованному водоснабжению для 99,3% жителей города. Уже в текущем году планируют построить еще 142 км новых сетей, и это доведет долю охваченного водой населения до 99,6%, а уровень износа снизится до 53,8%.

Президент в свою очередь отметил, что обеспечение водоснабжением Алматы – это приоритет, имеющий "общегосударственное значение".

"Казахстан – вододефицитная страна. Нам нужна общестрановая программа по обеспечению питьевой водой. Нельзя использовать питьевую воду для полива садов. Должны применяться водосберегающие технологии, нужно внедрять культуру бережного потребления воды. Конечно же, нужно искать новые подземные источники воды. Жители Алматы часто обращаются ко мне с жалобами на нехватку воды. Поэтому должна быть комплексная, системная работа", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно президенту рассказали о работе ситуационного центра, который позволяет получать информацию о жизни Алматы в режиме реального времени. Этот центр, как сообщил аким Ерболат Досаев, будет эффективным инструментом для принятия решений на основе анализа "больших" данных и внедрения концепции "открытых" данных.

Центр позволяет собирать и анализировать данные по всем аспектам жизнедеятельности города, информировать население и получать городскими властями обратную связь от жителей. В настоящее время Ситуационный центр Алматы состоит из 53 модулей, охватывающих все сферы жизнедеятельности города. Сбор данных осуществляется от более чем 50 организаций, а также государственных и городских информационных систем.

Уже после этого президенту Токаеву представили доклад по развитию транспортной системы мегаполиса, в частности, по полному переходу общественного транспорта на газ и электротягу после 2025 года. В городе впервые за 11 лет началось обновление парка троллейбусов.

Фото: akorda.kz

В релизе Акорды сообщается, что в городе растут объемы дорожного строительства. Если в 2023 году в Алматы построили 25 км новых дорог на 70 улицах, то в этом году планируется 70 км на 136 улицах. Также в 2024 году наметили увеличить протяженность дорог, охваченных средним ремонтом, до 250 км.

В рамках реализации поручения президента по обеспечению транспортной связанности города с Алматинской агломерацией ведется строительство транспортных развязок и осуществляется пробивка радиальных дорог в направлении границ города. До конца этого года предполагается ввести развязку на пересечении улиц Саина и Монке би, а также на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова.

Главе государства доложили, что принято решение сформировать устойчивый транспортный каркас, основу которого составит скоростной общественный транспорт.

В этом поможет создание новых линий BRT, LRT и метро, которые вместе позволят перейти к эффективной модели городской мобильности. Например, планируется открыть новую станцию метро "Калкаман" и начать строительство третьей очереди метрополитена до рынка "Барлык", а также приступить к реализации проектов по развитию метро в северном и восточном направлениях. Также намечен запуск первой линии LRT протяженностью 26 км, которая пройдет по улице Толе би и соединит запад и восток Алматы.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев поддержал проекты по развитию транспортной системы города. По его словам, их реализация поможет росту инвестиционной привлекательности Алматы и повышению качества жизни жителей мегаполиса.

А продолжилась программа рабочей поездки посещением восстановленного здания городского акимата. После реконструкции оно стало более энергоэффективным. Также, учитывая историческую значимость здания, было решено сохранить его исторический архитектурный облик. Восстановлена мраморная отделка фасадов, внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссозданы в первоначальном виде.

Сейчас полностью завершены три павильона, в которых с октября прошлого года размещены 14 управлений и аппарат акима города. Продолжаются работы в четвертом павильоне, который больше других пострадал от пожара.

Фото: akorda.kz

Подвести итоги поездки можно следующим образом. Всей ее центральной темой стала сейсмическая безопасность – это прямой ответ на совсем недавнюю ситуацию, которая волнует казахстанцев. Как это было и ранее, президент быстро отреагировал на запрос – и теперь систему реагирования на ЧС пересмотрят, сделав ее эффективнее.

Да и в целом, как стало понятно из проведенных мероприятий, перед Алматы открываются новые перспективы развития – почти полное обеспечение жителей питьевой водой и внедрение модели скоростного общественного транспорта. Все вместе это заметно повысит качество жизни в южной столице Казахстана.