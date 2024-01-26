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Экс-акима Атырау из СИЗО перевели под домашний арест

Экс-акима Атырау из СИЗО перевели под домашний арест Фото: gov.kz
Экс-акиму Атырау Кайрату Уразбаеву изменили меру пресечения – его перевели из следственного изолятора под домашний арест. Как объяснили Zakon.kz в пресс-службе суда, это связано с состоянием здоровья бывшего чиновника.

Специализированный следственный суд Атырау отмечает следующее:

"Постановлением Специализированного следственного суда Атырау от 11 ноября 2023 года в отношении Уразбаева К. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. По ходатайству прокурора Атырауской области постановлением Специализированного следственного суда Атырау от 22 декабря 2023 года мера пресечения в отношении Уразбаева К. изменена на домашний арест в связи с состоянием его здоровья".

О задержании Уразбаева стало известно в ноябре 2023 года. Позднее в прокуратуре Атырауской области поделились подробностями.

Тогда в ведомстве уточнили, что проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Атырау по признакам мошенничества. Кроме того, добавили, что Кайрат Уразбаев водворен в ИВС Управления полиции Атырау.

Кайрат Уразбаев был назначен на пост акима Атырау в январе 2020 года. 

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