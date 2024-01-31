Стали ли алматинцы переезжать в Астану после землетрясения
Фото: Zakon.kz
В кулуарах Мажилиса 31 января 2024 года министр внутренних дел Ержан Саденов ответил на вопрос журналистов, стали ли алматинцы массово переезжать в Астану после землетрясения, сообщает Zakon.kz.
Он посчитал это интересным вопросом, отметив, что алматинцы любят свой город.
"Да, им интересно приезжать в столицу. Но нет такого у нас (усиленного потока. – Прим. ред.)".Ержан Саденов
Алматинцев в последнее время беспокоят подземные толчки. Самый сильный и вызвавший панику горожан случился в ночь на 23 января.
Сейсмологи сообщили, что землетрясение достигало пяти баллов, в Шымкенте толчки ощущались в два балла. Позднее главный сейсмолог рассказал, что поводов для паники нет, и жители Казахстана лишь ощутили афтершоки от землетрясения в Китае и Кыргызстане. Однако непредупрежденные алматинцы в панике выбегали на улицы, кто-то даже выпрыгивал из окон. По данным учреждений здравоохранения, из-за этого пострадали десятки человек.
Следующие несколько дней Алматы периодически беспокоили афтершоки.
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