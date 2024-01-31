Стали ли алматинцы переезжать в Астану после землетрясения

В кулуарах Мажилиса 31 января 2024 года министр внутренних дел Ержан Саденов ответил на вопрос журналистов, стали ли алматинцы массово переезжать в Астану после землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Он посчитал это интересным вопросом, отметив, что алматинцы любят свой город.

"Да, им интересно приезжать в столицу. Но нет такого у нас (усиленного потока. – Прим. ред.)". Ержан Саденов

Алматинцев в последнее время беспокоят подземные толчки. Самый сильный и вызвавший панику горожан случился в ночь на 23 января.

Сейсмологи сообщили, что землетрясение достигало пяти баллов, в Шымкенте толчки ощущались в два балла. Позднее главный сейсмолог рассказал, что поводов для паники нет, и жители Казахстана лишь ощутили афтершоки от землетрясения в Китае и Кыргызстане. Однако непредупрежденные алматинцы в панике выбегали на улицы, кто-то даже выпрыгивал из окон. По данным учреждений здравоохранения, из-за этого пострадали десятки человек.

Следующие несколько дней Алматы периодически беспокоили афтершоки.