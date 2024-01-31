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Сайт проекта "Нацфонд – детям" перестал работать

Сайт проекта "Нацфонд — детям" перестал работать Фото: pixabay
После информации о том, что детям начали поступать деньги из Нацфонда Казахстана, сайт kids.enpf.kz перестал работать, сообщает Zakon.kz.

Сайт упал после того, как в казахстанских СМИ появилась информация о том, что первые выплаты в рамках программы "Нацфонд – детям" начали поступать казахстанцам.

Сайт проекта

Фото: скрин с сайта kids.enpf.kz

Сообщалось, что дети, участвующие в программе, получили по 100,52 доллара на специальные счета за 2023 год.

Сайт ЕНПФ также не открывается.

Как прокомментировала Zakon.kz пресс-секретарь ЕНПФ Марина Акмаева оба сайта работают.

"Информация по начислениям будет доступна 1 февраля. Ведутся работы по тестированию новых разделов. Как раз тех, где будет доступна информация по начислениям. Сейчас ведутся технические работы к запуску сервиса. Завтра все заработает", – сообщила она.

Ранее сообщалось, что в Казахстане официально стартовал проект "Нацфонд – детям". 

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