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Законодательство РК

Отказ в аккредитации "Радио Азаттык" прокомментировал глава Сената

Казахстан Ашимбаев Сенат Фото: senate.parlam.kz
Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал отказ Министерства иностранных дел в продлении аккредитации "Радио Азаттык", а также поправки в законопроект "О масс-медиа", которые сейчас рассматриваются в Мажилисе, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в Казахстане обеспечивается свобода слова и для СМИ создаются все условия, что позволяет журналистам писать о ситуации в стране, критиковать госслужащих и руководителей госорганов. А отказ в аккредитации "Радио Азаттык" связан с нарушением этого СМИ казахстанского законодательства.

"По информации МИД, такое решение было принято на основе того, что редакция и журналисты "Радио Азаттык" неоднократно нарушали законодательство РК в сфере СМИ. И, в частности, положения о деятельности представительств иностранных СМИ в нашей стране... Речь не идет о закрытии медиа. Сегодня создаются все условия для выражения альтернативных точек зрения. Манипулировать ситуацией не надо. Речь идет о том, что если СМИ призывает к изменению конституционного строя, каким-то беспорядкам, действиям, которые несут угрозу национальной безопасности, в любом случае, такие лица должны привлекаться к ответственности в соответствии с законом нашей страны. Никто не может быть выше закона. И принцип свободы слова не является основанием для грубого нарушения законов нашей страны. Не надо манипулировать общественным мнением".Маулен Ашимбаев

Прокомментировал он также и поправку, касающуюся аккредитации иностранных СМИ, которая сейчас находится в Мажилисе.

"Речь идет о том, чтобы не аккредитовывать иностранные СМИ в случае нарушения законов. В частности, за призывы, подрывающие безопасность в нашей стране, за призывы к нарушению конституционного строя. Речь идет о такого рода тяжелых правонарушениях. Но, в любом случае, этот законопроект сегодня обсуждается".Маулен Ашимбаев

Материал о том, как обстоят дела с аккредитацией иностранных СМИ на родине "Радио Азаттык", в США, можно прочитать здесь.

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