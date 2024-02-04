Скляру показали строящиеся объекты Астаны

В ходе рабочего объезда первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, аким Астаны Женис Касымбек и председатель маслихата Ерлан Каналимов посетили ряд спортивных объектов, на которых ведутся строительные работы, сообщает Zakon.kz.

Первым объектом стал строящийся Национальный университет спорта, завершение которого планируется в 2025 году.

"Запуск вуза будет способствовать получению непрерывного процесса подготовки кадров от начального этапа до спорта высших достижений", – говорится в сообщении на сайте правительства.

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Также Скляру показали другие спортивные объекты в рамках подготовки к VВсемирным играм кочевников.

Фото: primeminister.kz





Также его проинформировали о работе по подготовке инфраструктуры спортивных объектов, ремонту основных магистралей, обеспечивающих подъездные пути, и благоустройству территорий, где будут проводиться мероприятия.

Это включает в себя расширение ипподрома "Казанат", подъездной дороги, капитальный ремонт трибун, строительство конюшен, поля для кокпара и др. Также комплексное благоустройство прилегающих территорий "Астана-Арена" и ледовых дворцов "Алау", "Барыс Арена".

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах инвестиционного форума в Астане 2 февраля высказался о решении Нацбанка инвестировать часть пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек".

