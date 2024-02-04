Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Скляру показали строящиеся объекты Астаны

люди Фото: primeminister.kz
В ходе рабочего объезда первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, аким Астаны Женис Касымбек и председатель маслихата Ерлан Каналимов посетили ряд спортивных объектов, на которых ведутся строительные работы, сообщает Zakon.kz.

Первым объектом стал строящийся Национальный университет спорта, завершение которого планируется в 2025 году.

"Запуск вуза будет способствовать получению непрерывного процесса подготовки кадров от начального этапа до спорта высших достижений", – говорится в сообщении на сайте правительства.
строительство

Фото: primeminister.kz

строительство

Фото: primeminister.kz

Также Скляру показали другие спортивные объекты в рамках подготовки к VВсемирным играм кочевников.

люди

Фото: primeminister.kz


Также его проинформировали о работе по подготовке инфраструктуры спортивных объектов, ремонту основных магистралей, обеспечивающих подъездные пути, и благоустройству территорий, где будут проводиться мероприятия.

Это включает в себя расширение ипподрома "Казанат", подъездной дороги, капитальный ремонт трибун, строительство конюшен, поля для кокпара и др. Также комплексное благоустройство прилегающих территорий "Астана-Арена" и ледовых дворцов "Алау", "Барыс Арена".

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах инвестиционного форума в Астане 2 февраля высказался о решении Нацбанка инвестировать часть пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек".

Айсулу Омарова
Астана Скляр Роман
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кому звезды подарят шанс изменить все в этом году
Кому звезды подарят шанс изменить все в этом году
Землетрясение магнитудой 5.3 зафиксировали казахстанские сейсмологи
Переименуют ли Щучинск в Абылай хан – ответ акима Акмолинской области
Переименуют ли Щучинск в Абылай хан – ответ акима Акмолинской области
Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: