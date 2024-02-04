Еще на девяти участках трасс в Казахстане перекрыли движение
Акмолинская область – 1 участок
- "Екатеринбург - Алматы" км 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы - гр. Карагандинской обл.– 61 км.
Метель, ограничение видимости.
Актюбинская область – 2 участка
- "Самара – Шымкент" км 776-965, уч. заправка ЭКО Ойл –п. Карабутак – 189 км.
- "Самара – Шымкент" км 965-1153, уч. п. Карабутак – п. Иргиз – 188 км.
Снег, метель, ограничение видимости.
Жамбылская область – 1 участок
- "Алматы – Ташкент – Термез" км 159-238 (I категория), уч. с. Кенен – с. Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км.
Туман, ограничение видимости, ветер.
Карагандинская область – 3 участка
- "Екатеринбург – Алматы, Северо-Восточный обход" км 0-16, уч. с. Пришахтинск –с. Новостройка – 16 км.
- "Екатеринбург – Алматы" км 1426-1446, уч. ПВП – г. Темиртау – 20 км.
- "Екатеринбург – Алматы" км 1353-1426, уч. гр. Акмолинской обл. – ПВП Темиртау – 73 км.
Снег, метель, ограничение видимости.
Костанайская область – 1 участок
- "Жезказган – Петропавловск" км 252-335, уч. гр. Улытауской обл. – г. Аркалык – 83 км.
В связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области.
Улытауская область – 1 участок
- "Жезказган – Петропавловск" км. 137-252, уч. п. Улытау – гр. Костанайской обл. – 115 км.
Метель, ограничение видимости.
По данным "КазАвтоЖола", на текущий час на автодорогах республиканского значения задействованы 432 единицы техники и 563 человека.
В начале дня в связи с ухудшением погодных условий вводили ограничение движения для всех видов транспортных средств на 5 участках автодорог республиканского значения в 5 областях.
В 13:00 и 14:00 "КазАвтоЖол" сообщил о закрытии участков автодорог в четырех областях республики.