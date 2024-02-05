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Яндекс сохранит независимость и публичность после реструктуризации: что изменится для компании и инвесторов

Яндекс сохранит независимость и публичность после реструктуризации: что изменится для компании и инвесторов Фото: flickr
Нидерландская компания Yandex N.V. подписала сделку о продаже бизнеса Яндекса консорциуму частных инвесторов на сумму 475 млрд рублей. Команда менеджеров Яндекса получит специальные акционерные права и продолжит управлять компанией, которая выйдет на Московскую биржу.
Согласно пресс-релизу, новой головной компанией Яндекса станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "ЯНДЕКС", чьи акции будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором останется Артем Савиновский. Яндекс сохранит все свои бизнесы, сервисы и активы, за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии.

Основным владельцем МКАО "Яндекс" станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами Яндекса. Также среди пайщиков – структура Александра Чачава, структура Павла Прасса, структура группы "ЛУКОЙЛ" и структура Александра Рязанова. Ни у одного из инвесторов нет контролирующей доли.

Подчеркивается, что после согласования сделки акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы должны утвердить сделку. После этого ЗПИФ "Консорциум.Первый" предложит держателям акций класса "А" различные опции по их позициям в ценных бумагах, что может заинтересовать розничных инвесторов.

Ключевой момент заключается в том, что команда менеджеров Яндекса сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений через "Фонд менеджеров". Этот фонд получит специальные права и право вето по особым вопросам на Совете директоров и общем собрании акционеров, обеспечивая стабильность и уверенность в перспективах бизнеса компании.

Ожидается, что данная реструктуризация не повлияет на развитие компании. Яндекс продолжит развивать все основные бизнесы, включая поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.

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