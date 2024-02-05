Полицейских на дорогах Казахстана станет больше

В Казахстане стартовала Республиканская операция "Безопасная дорога". Мероприятие продлится до 29 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел за 5 февраля 2024 года, на дорогах страны увеличена плотность нарядов.

Отмечено, что ежедневно дорожную безопасность во время операции обеспечивают свыше 7 тысяч патрульных полицейских, в том числе порядка 1,5 тысяч – на загородных автодорогах.

Кроме того, уделено особое внимание пользованию ремнями безопасности, детскими удерживающими устройствами, использованию мобильных телефонов при управлении автотранспортом, соблюдению правил проезда пешеходных переходов и др.

"Пользуясь случаем, просим участников дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, в период ухудшения погодных условий быть особенно дисциплинированными и не выезжать за пределы населенных пунктов". Пресс-слубжба МВД РК

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