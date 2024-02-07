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В одном мегаполисе Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

неблагоприятные метеоусловия Фото: Pixabay
7 февраля в Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия, сообщает Zakon.kz.

"Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городе Алматы", – говорится в тексте на сайте "Казгидромета". 

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

В Алматы 7 февраля ожидаются осадки к концу дня, дождь. Темепература воздуха составит 3-5 градусов выше нуля.

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