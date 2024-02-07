В Казахстане есть возможности для открытия новых производств, считает президент

На возможности развития перерабатывающей промышленности и выхода на экспорт указал на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, одна из приоритетных задач – обеспечить становление сильного среднего предпринимательства в индустриальном секторе. При этом президент напомнил, что поднимал этот вопрос неоднократно, но системный план действий так и не был разработан, пока не готов ответ на вопросы, какие должны быть приоритеты, какая поддержка будет оказываться предпринимателям.

"Возможности для появления новых передовых производств у нас в стране имеются. К примеру, крупные нефтегазовые и горно-металлургические компании при освоении недр должны внедрять технологические новшества, меняя структуру национальной экономики". Касым-Жомарт Токаев

Он также отметил, что дорожная и строительная техника, оборудование для энергетической сферы, мелиоративные системы, готовые изделия из металлов – это далеко не полный перечень перспективных направлений.

"Этим надо заниматься. Если сейчас не создать такие производства в Казахстане, то тотальный импорт оборудования станет хроническим". Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, по словам президента, важно, чтобы индустриальная политика была согласована с планами по модернизации инфраструктуры и развитию минерально-сырьевого комплекса.

Также на расширенном заседании правительства 7 февраля президент обозначил новый целевой ориентир развития казахстанской экономики.