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Около 60 трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды

закрытые дороги Фото: скриншот видео
По состоянию на 21:00 7 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий действует ограничение движения автотранспортных средств на 59 участках автодорог республиканского значения в 13 областях, сообщает Zakon.kz.

По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 5973 км. Скопление транспорта на участке – 4182 единицы (3598 грузовых, 584 легковых, 3 общественных).

Дорожники "КазАвтоЖол" работают в усиленном режиме. На текущий час на автодорогах республиканского значения для проведения работ по зимнему содержанию задействовано 785 единиц специальной техники и 1420 человек.


Ранее сообщалось, что в 12 областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды. Между тем синоптики предупредили, что гололед, метель и шквал 8 февраля ожидаются в 14 регионах страны.

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Елена Беляева
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