Еще в трех городах Казахстана школьников и студентов перевели на дистанционку

Управления образования Семея, Караганды и Усть-Каменогорска предупредили о том, что в связи с непогодой 20 февраля в городах школьников и студентов переводят на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

В Семее удаленно будут обучаться учащихся 0-11 классов 1 смены и студентов колледжей.

В Караганде – учащиеся первой смены.

В Усть-Каменогорске – учащиеся 0-11 классов первой и второй смен. Кроме того, кружки/секции в организациях дополнительного образования 20 февраля также проведут в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что в Астане учащиеся 0-9 классов первой смены 20 февраля переходят на дистанционный формат обучения.