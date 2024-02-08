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Экстремальная погода в РК: железнодорожники перешли на усиленный режим работы

Экстремальная погода в РК: железнодорожники перешли на усиленный режим работы Фото: pixabay
Железнодорожники Казахстана перешли на особый график работы из-за снегопада, сильного ветра и метели. Он направлен на обеспечение безопасности движения поездов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы", в усиленном режиме работают работники путевого хозяйства. Проводится непрерывная очистка магистральных путей. Снегоочистительная техника находится в режиме повышенной готовности.

"Последствия экстремального снегопада устраняют специализированные машины. В работах по очистке железнодорожного полотна задействовано более 70 единиц специализированной техники. Для ликвидации заносов в местах, где не может пройти техника, вышли 2 тыс. железнодорожников. С 1 по 7 февраля было оперативно очищено более 10 тысяч км пути и вывезено почти 114 тысяч кубометров снега", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в локомотивных депо машинистов и помощников дополнительно проинструктировали о порядке действий в сложных погодных условиях. Им рекомендовано проявлять бдительность и внимательность в пути следования. Локомотивные бригады оповещают дежурных по станции и поездных диспетчеров о заносимых участков пути для обеспечения бесперебойного продвижения пассажирских и грузовых поездов. Особое внимание уделено техническому состоянию локомотивов и вагонов.

"Для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров дежурным по вокзалам, проводникам поездов рекомендовано усилить работу. Организовано круглосуточное дежурство руководителей структурных подразделений и филиалов КТЖ. В настоящее время железная дорога работает в штатном режиме", – подчеркивается в информации.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Казахстане ожидаются снег и усиление ветра до 30 метров в секунду.

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