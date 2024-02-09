Олжас Бектенов отреагировал на критику Токаевым системы ОСМС
В целом, мероприятие было посвящено вопросам реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных на расширенном заседании правительства 7 февраля.
Олжас Бектенов, переходя к вопросам социального блока, в первую очередь обратил внимание на необходимость реформирования ОСМС.
"Считаю, что система ОСМС требует серьезного переформатирования. Увеличивать ее финансирование при таком неэффективном расходовании средств, приписках – недопустимо", – сказал премьер-министр.
Глава правительства подчеркнул, что "отрасль требует полной цифровизации и прозрачности".
Фото: primeminister.kz
Также сообщается, что в ходе совещания премьер-министр дал конкретные поручения по проведению цифровой трансформации, развитию транспортной и сельскохозяйственной отраслей, реализации нацпроектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения", а также реформированию механизмов социальной поддержки граждан, госзакупок и государственно-частного партнерства.
"Мы будем правительством решительных действий. Нам предоставлено достаточно полномочий для эффективного наращивания темпов роста, активного проведения диверсификации экономики, привлечения инвестиций, решения всех стоящих задач", – отметил Олжас Бектенов.
По его словам, надо отойти от стереотипов, полностью искоренив формализм и бюрократическую волокиту.
"Министры должны быть самостоятельными, оперативно решать отраслевые вопросы на своем уровне. Всем необходимо понять, что темп работы будет высоким, а спрос – жестким", – заключил Олжас Бектенов.
7 февраля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что за пять лет работы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) нет улучшения качества и повышения доступности медицины в Казахстане. Он отметил, что за пять лет бюджет отрасли вырос вдвое.