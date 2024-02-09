Виновата труба, угрозы нет: глава МЧС об оползне в Алматы
Фото: Zakon.kz
Министр по ЧС Чингис Аринов на брифинге в СЦК 9 февраля уточнил причины и последствия оползня, сошедшего на дома в Медеуском районе Алматы, передает Zakon.kz.
Как сообщил министр по ЧС Чингис Аринов, в микрорайоне Тау-Самал в Алматы, где ночью 8 февраля сошел оползень, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
"На сегодняшний день угрозы повторного схода оползня для жителей близлежащих домов не имеется. Те факторы предварительные, которые мы изучили, это прорыв трубы все-таки, и значит, там на месте специалисты эти версии отработали предварительно. Комиссия после окончания даст свое заключение, но мы думаем, что это все произошло по причине этой трубы, которая была прорвана". Чингис Аринов
8 февраля в ДЧС Алматы уже называли, что предварительной причиной схода оплывины стало переувлажнение грунта техногенного характера.
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