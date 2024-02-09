Виновата труба, угрозы нет: глава МЧС об оползне в Алматы

Фото: Zakon.kz

Министр по ЧС Чингис Аринов на брифинге в СЦК 9 февраля уточнил причины и последствия оползня, сошедшего на дома в Медеуском районе Алматы, передает Zakon.kz.

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