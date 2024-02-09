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Автобус провалился под землю: поиски идут при экстремальной погоде

Казахстан "Майкаинзолото" автобус поиски МЧС Фото: ДЧС Павлодарской области
Министр по ЧС Чингис Аринов на брифинге в СЦК 9 февраля рассказал о поисковых работах на руднике "Майкаинзолото" в Павлодарской области, где автобус со спасателями провалился под землю, передает Zakon.kz.

Как сообщил министр по ЧС Чингис Аринов, комиссией завершено специальное расследование группового несчастного случая, произошедшего на руднике АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области, где автобус с людьми провалился под землю.

Поисковые работы были приостановлены 5 февраля и возобновлены 7 февраля. 

"Отдельно хочу отметить, что, несмотря на ухудшение погодных условий, сильный ветер до 28 метров в секунду, поисковое мероприятие продолжается. В настоящее время круглосуточно проводятся работы по углублению и расширению боковой траншеи, задействованы 9 единиц техники и 10 человек. Только с восьми вечера до сегодняшнего утра произведено 170 рейсов, вывезено 5100 тонн грунта, по линии горного отвода производится отсыпка".Чингис Аринов

Он также сообщил, что поисковые работы будут продолжаться. По результатам работы комиссии разработаны мероприятия для устранения причины и недопущения подобных аварий.

"На основании заключения экспертных организаций и опросов очевидцев комиссией установлены следующие причины: ненадлежащее проведение производственного контроля за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц "Майкаинзолото", недолжным образом осуществлялся контроль за процессом обрушения выработок при обработке блоков, отсутствовали проекты на обработку выемочных единиц при отработке рудного тела выше и ниже горизонта +90".Чингис Аринов

Трагедия на руднике АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошла 4 января 2024 года. Автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении, провалился в воронку в земле. В автобусе находились 4 человека. В тот же день стало известно, что найдены тела двух спасателей. Поиски еще двоих продолжаются. Семьям погибших обещали погасить кредиты.

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