Жители Восточно-Казахстанской области ощутили землетрясение
Эпицентр землетрясения расположен в 1023 км на восток от Алматы на территории России.
- Энергетический класс землетрясения 12.3.
- Магнитуда MPV 5.7.
- Глубина 15 км.
В Риддере ощущались толчки интенсивностью 2 балла.
Информации о разрушениях не поступало. Некоторые жители, проживающие на верхних этажах зданий почувствовали толчки, сообщили в департаменте по ЧС региона.
ДЧС ВКО напоминает: от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных колебаний у Вас есть 15 – 20 секунд. Быстро выйдите из здания. Оказавшись на улице – отойдите на открытое пространство, подальше от зданий, высоких деревьев, линий электропередач. Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся.
Если вы не успеваете покинуть здание, оставайтесь в нем и займите относительно безопасное место: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с Вами дети – укройте их собой. После окончания колебаний покиньте здание.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона "112".
Сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов.
Отдельных руководителей служб ЧС накажут за просчеты в день землетрясения в Алматы. Об этом сообщили в МЧС.