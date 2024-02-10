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Жители Восточно-Казахстанской области ощутили землетрясение

сейсмограф Фото: Indiana University
10 февраля в 14:24 минуты зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в Российской Федерации. Оно ощущалось и на восточной территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 1023 км на восток от Алматы на территории России.

  • Энергетический класс землетрясения 12.3.
  • Магнитуда MPV 5.7.
  • Глубина 15 км.

В Риддере ощущались толчки интенсивностью 2 балла.

Информации о разрушениях не поступало. Некоторые жители, проживающие на верхних этажах зданий почувствовали толчки, сообщили в департаменте по ЧС региона.

ДЧС ВКО напоминает: от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных колебаний у Вас есть 15 – 20 секунд. Быстро выйдите из здания. Оказавшись на улице – отойдите на открытое пространство, подальше от зданий, высоких деревьев, линий электропередач. Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Если вы не успеваете покинуть здание, оставайтесь в нем и займите относительно безопасное место: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с Вами дети – укройте их собой. После окончания колебаний покиньте здание.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона "112".

Сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов.

Отдельных руководителей служб ЧС накажут за просчеты в день землетрясения в Алматы. Об этом сообщили в МЧС.

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