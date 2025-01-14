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Общество

Полицейские сопроводили более тысячи автомобилей в густом тумане в Атырауской области

Полицейские сопроводили более тысячи автомобилей в густом тумане в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 20:18 Фото: Polisia.kz
В Атырауской области из-за густого тумана на дорогах скопились автомобили. Однако полицейские быстро решили проблему и безопасно их сопроводили, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали полицейские, с 13 по 14 января туман затруднил дорожное движение, и в ночь на 13 января на трассах Атырау – Уральск и Атырау – Астрахань ввели ограничения из-за гололеда.

"Патрульная полиция безопасно сопроводила скопившиеся машины. Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу и помогают водителям, чтобы предотвратить ДТП", – отметили в ведомстве.

Стражи порядка просят водителей перед выездом проверять автомобиль и следить за уведомлениями службы "112" о погоде.

Ранее синоптики сообщили, что снег, дождь и туман ожидаются в Казахстане 15 января. 

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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