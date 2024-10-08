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Лесные пожары в Казахстане: какие выводы сделали в Минэкологии

Лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров, пожарные, пожарный, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 10:49 Фото: akorda.kz
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 8 октября 2024 года рассказал, какие уроки в ведомстве извлекли после крупного пожара в резервате "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что для сохранения лесов принят ряд мер по оснащению противопожарной техникой и оборудованием лесоохранных учреждений и социальной поддержке работников лесного хозяйства.

"Если в 2023 году на приобретение техники и оборудования из республиканского и местных бюджетов было выделено 15,9 млрд тенге, на которые приобретено 526 единиц противопожарной и патрульной техники, то в 2024 году, впервые за всю историю лесного хозяйства страны, выделено 52 млрд тенге на приобретение 1384 единиц противопожарной техники и 921 единицы прицепного и навесного оборудования, в том числе за счет лизинга 40 млрд тенге. Данные меры позволят довести оснащенность лесоохранных учреждений в наиболее подверженных пожарам регионах страны до 100%", – заявил он.

По его словам, оперативное взаимодействие заинтересованных органов позволило сократить среднюю площадь одного пожара c 97 гектаров в прошлом году до 64,5 гектара в текущем году.

Системой раннего обнаружения лесных пожаров охвачены 961 тыс. гектаров государственного лесного фонда. В следующем году аналогичная система будет внедрена в резервате "Семей орманы" на сумму 3,1 млрд тенге.

8 июня 2023 года в "Семей орманы" разгорелся крупный лесной пожар. Пожар ликвидировали более чем через месяц, он унес жизни 14 человек.

9 августа 2024 года от удара молнии загорелся лес в Восточно-Казахстанской области.

12 сентября 2024 года стало известно, что костанайские леса защищают от огня с помощью беспилотников. За лето благодаря этому БПЛА сумели обнаружить и вовремя потушить 16 зарождающихся лесных пожаров.

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