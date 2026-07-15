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События

Первый приговор в истории Казахстана: за смертельный гололед на трассе наказали дорожника

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 18:29 Фото: Zakon.kz
В Казахстане вынесли первый приговор по делу о ненадлежащем содержании дороги. Подробности Zakon.kz озвучила сегодня, 15 июля 2026 года, пресс-служба Главной транспортной прокуратуры страны.

Известно, что трагедия произошла 16 января 2026 года на трассе республиканского значения Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Отес – Шетпе – Жетібай – Ақтау:

"Из-за гололеда пассажирский автобус Yutong съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии пять человек погибли, еще 14 получили травмы".

Расследование проводили специальные прокуроры, которые и установили, что причиной трагедии стало ненадлежащее зимнее содержание автодороги.

"Следствие доказало прямую причинно-следственную связь между бездействием ответственных лиц и наступившими последствиями". Главная транспортная прокуратура

В ведомстве особенно подчеркивают, что это первое в правоприменительной практике Казахстана уголовное дело, в котором ненадлежащее зимнее содержание автомобильной дороги стало основанием для уголовной ответственности за гибель людей.

В итоге приговором суда начальник ДЭУ-57 Мангистауского областного филиала ТОО "КАЖСервис" признан виновным по части 4 статьи 353 УК РК. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

9 июля 2026 года стало известно, что первый приговор по делу "Кыздар.Нет" вынесли в Казахстане. Подробнее – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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