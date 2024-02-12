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Токаев поздравил Александра Стубба с избранием на пост президента Финляндии

Токаев поздравил Александра Стубба с избранием на пост президента Финляндии Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес Александра Стубба в связи с его победой на президентских выборах, сообщает Zakon.kz.
"Ваша победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки народом Вашей перспективной программы, а также признанием Вашего богатого политического опыта. Убежден, что под Вашим руководством Финляндия продолжит путь динамичного роста и процветания. Мы высоко ценим крепнущие отношения с Финляндией, основанные на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами и финским правительством в целях дальнейшего укрепления долгосрочного сотрудничества и раскрытия потенциала двусторонних отношений во благо наших стран", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что новым президентом Финляндии избран бывший премьер-министр, кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии Александр Стубб. Он победил во втором туре президентских выборов, которые состоялись в стране в воскресенье, 11 февраля.


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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Финляндия
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