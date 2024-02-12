Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Финляндии избран новый президент

Новым президентом Финляндии избран бывший премьер-министр, кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии Александр Стубб, сообщает Zakon.kz.

Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов, которые состоялись в стране в воскресенье, 11 февраля.

После подсчета 100% голосов кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии набирал 51,6%. Его соперник Пекка Хаависто, которого поддерживает партия "Зеленых", набирает 48,4%.

Явка во втором туре президентских выборов стала для Финляндии исторически низкой – на избирательные участки пришли 70,7% граждан страны.

Инаугурация назначена на 1 марта.

В отличие от многих европейских стран, в Финляндии президент обладает исполнительной властью. Правительство и премьер-министр управляют внутренней политикой страны.

Первый тур президентских выборов в стране состоялся 28 января. 

Тогда по итогам подсчета 100% голосов ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей. 

В первом туре бывший глава финского правительства Александер Стубб набрал 27,2% голосов, а экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто – 25,8%. По данным Минюста страны, явка на первом туре президентских выборах в Финляндии составила 71,5%.

Читайте также

Ллойд Остин
Министр обороны США снова попал в больницу
оползень
54 человека погибли в результате оползня в золотодобывающей деревне на юге Филиппин
Илон Маск
Илона Маска вызовут в суд для дачи показаний о законности приобретения Twitter
Мухит Турсынали
Финляндия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обращение спасателей
Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
мировой рекорд
Мировой рекорд установили на матче КХЛ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: