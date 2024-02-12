В Финляндии избран новый президент

Новым президентом Финляндии избран бывший премьер-министр, кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии Александр Стубб, сообщает Zakon.kz.

Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов, которые состоялись в стране в воскресенье, 11 февраля.

После подсчета 100% голосов кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии набирал 51,6%. Его соперник Пекка Хаависто, которого поддерживает партия "Зеленых", набирает 48,4%.

Явка во втором туре президентских выборов стала для Финляндии исторически низкой – на избирательные участки пришли 70,7% граждан страны.

Инаугурация назначена на 1 марта.

В отличие от многих европейских стран, в Финляндии президент обладает исполнительной властью. Правительство и премьер-министр управляют внутренней политикой страны.

Первый тур президентских выборов в стране состоялся 28 января.

Тогда по итогам подсчета 100% голосов ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

В первом туре бывший глава финского правительства Александер Стубб набрал 27,2% голосов, а экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто – 25,8%. По данным Минюста страны, явка на первом туре президентских выборах в Финляндии составила 71,5%.