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МЧС сделало заявление по поводу "землетрясения" в Сатпаеве

МЧС сделало заявление по поводу "землетрясения" в Сатпаеве Фото: Indiana university
Сегодня, 14 февраля 2024 года, в Улытауской области, а именно в 9 км на юго-запад от Сатпаева, произошло землетрясение. Но в Министерстве по ЧС это опровергли, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Казахстанском национальном центре данных, землетрясение в 9 км на юго-запад от Сатпаева произошло в 11:09 по времени Астаны. Об этом свидетельствуют оперативные данные Центра данных Института геофизических исследований (ИГИ) РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" (НЯЦ РК).

"Координаты эпицентра: 47.88 градуса северной широты, 67.43 градуса восточной долготы. Магнитуда mb – 4.6. Энергетический класс K – 11", – говорится в сообщении.
Землетрясение произошло в Улытауской области

Фото: kndc.kz

При этом в МЧС Казахстана заявили, что сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" в Сатпаеве сегодня землетрясений зарегистрировано не было.

"14 февраля с 8:00 до 11:42... от главного геомеханика ТОО "Казахмыс" поступило сообщение о том, что в действующей шахте №65 Южно-Жезказганского рудника произошло принудительное планомерное погашение пустот, в результате которого зафиксированы сейсмические события без ощутимости. Сведений по пострадавшим не поступало".Пресс-служба МЧС РК

В ведомстве отметили, что на место выехали сотрудники ДЧС.

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