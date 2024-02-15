Школьников и студентов Костанайской области частично перевели на удаленку

Фото: primeminister.kz

15 февраля в связи с холодами до -30° районные и городские отделы образования Костанайской области предупреждают: школьники и студенты региона частично переводятся на онлайн-формат обучения, сообщает Zakon.kz.

На дистанционном обучении будут учащиеся: 1 смены с 0 по 11 класс школ Аулиекольского района;

1 смены с 0 по 11 класс школ г. Костаная, в также студенты 1 смены 1-2 курсов колледжей г. Костаная;

1 смены с 0 по 9 класс школ Карабалыкского района;

1, 2 смены с 0 по 11 класс школ города Лисаковска;

1 смены с КПП по 8 класс школ Житикаринского района;

1 смены с 0 по 4 класс Джангельдинского района;

1 смены с 0 по 11 класс школ Наурзумского района;

1 смены с 0 по 11 класс школ Федоровского района;

1 смены с КПП по 11 класс школ Узункольского района;

1 смены с 0 по 11 класс школ района Беимбета Майлина.

По информации пресс-службы Управления образования области, регионы ориентируются по своим погодным условиям. Как уточняется, всего на удаленке будут учиться 3276 человек. Ранее сообщалось, что 32-градусные морозы вернутся в Казахстан. Читайте также Катарский телеканал AlJazeera стал новым партнером ТРК Президента Строительство гидроэлектростанции и заводов на Кашагане: о чем еще говорил Токаев в Катаре "Землетрясение" в Сатпаеве, слив данных студенток-девственниц, эфтаназия для животных – итоги 14 февраля

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