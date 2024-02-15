Школьников и студентов Костанайской области частично перевели на удаленку
Фото: primeminister.kz
15 февраля в связи с холодами до -30° районные и городские отделы образования Костанайской области предупреждают: школьники и студенты региона частично переводятся на онлайн-формат обучения, сообщает Zakon.kz.
На дистанционном обучении будут учащиеся:
- 1 смены с 0 по 11 класс школ Аулиекольского района;
- 1 смены с 0 по 11 класс школ г. Костаная, в также студенты 1 смены 1-2 курсов колледжей г. Костаная;
- 1 смены с 0 по 9 класс школ Карабалыкского района;
- 1, 2 смены с 0 по 11 класс школ города Лисаковска;
- 1 смены с КПП по 8 класс школ Житикаринского района;
- 1 смены с 0 по 4 класс Джангельдинского района;
- 1 смены с 0 по 11 класс школ Наурзумского района;
- 1 смены с 0 по 11 класс школ Федоровского района;
- 1 смены с КПП по 11 класс школ Узункольского района;
- 1 смены с 0 по 11 класс школ района Беимбета Майлина.
По информации пресс-службы Управления образования области, регионы ориентируются по своим погодным условиям. Как уточняется, всего на удаленке будут учиться 3276 человек.
Ранее сообщалось, что 32-градусные морозы вернутся в Казахстан.
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