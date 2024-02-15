В Казахстане увеличилось число закрытых из-за непогоды трасс

Фото: pixabay

По состоянию на 21:30 15 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями введено ограничение движения на 92 участках автодорог республиканского значения в 16 областях, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: