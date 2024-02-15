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Законодательство РК

В Казахстане увеличилось число закрытых из-за непогоды трасс

закрытые дороги Фото: pixabay
По состоянию на 21:30 15 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями введено ограничение движения на 92 участках автодорог республиканского значения в 16 областях, сообщает Zakon.kz.

Дороги закрыты в:

  • Абайской области – 3 участка (323 км);
  • Акмолинской области – 27 участков (2201 км);
  • Актюбинской области – 4 участка (694 км);
  • Алматинской области –1 участок (84 км);
  • Атырауской области – 1 участок (9 км);
  • Восточно-Казахстанской области – 3 участка (280 км);
  • Жамбылской области – 1 участок (450 км);
  • Жетысуской области – 1 участок (100 км);
  • Западно-Казахстанской области – 1 участок (133 км);
  • Карагандинской области – 8 участков (1118 км);
  • Костанайской области – 11 участков (1591 км);
  • Кызылординской области – 1 участок (815 км);
  • СКО – 15 участков (1924 км);
  • Туркестанской области – 2 участка (283 км);
  • Улытауской области – 3 участка (543 км).
"В настоящее время на автодорогах республиканского значения задействованы 670 единиц техники и 1479 дорожников"."КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что в 11 областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды.

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