В Казахстане увеличилось число закрытых из-за непогоды трасс
Фото: pixabay
По состоянию на 21:30 15 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями введено ограничение движения на 92 участках автодорог республиканского значения в 16 областях, сообщает Zakon.kz.
Дороги закрыты в:
- Абайской области – 3 участка (323 км);
- Акмолинской области – 27 участков (2201 км);
- Актюбинской области – 4 участка (694 км);
- Алматинской области –1 участок (84 км);
- Атырауской области – 1 участок (9 км);
- Восточно-Казахстанской области – 3 участка (280 км);
- Жамбылской области – 1 участок (450 км);
- Жетысуской области – 1 участок (100 км);
- Западно-Казахстанской области – 1 участок (133 км);
- Карагандинской области – 8 участков (1118 км);
- Костанайской области – 11 участков (1591 км);
- Кызылординской области – 1 участок (815 км);
- СКО – 15 участков (1924 км);
- Туркестанской области – 2 участка (283 км);
- Улытауской области – 3 участка (543 км).
"В настоящее время на автодорогах республиканского значения задействованы 670 единиц техники и 1479 дорожников"."КазАвтоЖол"
Ранее сообщалось, что в 11 областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды.
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