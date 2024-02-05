Число закрытых трасс в Казахстане увеличилось до 27

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"КазАвтоЖол" предупреждает, что по состоянию на 22:15 5 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 27 участках автодорог республиканского значения в 7 областях, сообщает Zakon.kz.

Акмолинская область – 11 участков:

Екатеринбург – Алматы км 856-917, участок от границы Северо-Казахстанской области до поселка Жаксы – 61 км.

Жезказган – Петропавловск км 553-595, уч. п.Сурган – граница СКО – 42 км.

Щучинск – Зеренда км 0-77, уч. г. Щучинск – с. Зеренда – 77 км.

Астана – Петропавловск км 18-232, уч. г. Астана – г. Щучинск – 214 км.

Астана – Ерейментау – Шидерты км 16-200, уч. гр. Акмолинской области – п. Шидерты – 184 км.

Жезказган – Петропавловск км 377-537, уч. гр. Костанайской области – с. Бузулук – 160 км.

Кокшетау – Атбасар км 0-184, уч. г. Кокшетау – г. Атбасар – 184 км.

Екатеринбург – Алматы км 917-1128, уч. с. Жаксы – с. Астраханка – 211 км.

Жаксы – Есиль – Бузулук км 0-82, уч. с. Жаксы – с. Бузулук – 82 км.

Костанай – Аулиеколь – Сурган км 232-260, уч. гр. Костанайской области – с. Сурган – 28 км.

Кокшетау – Рузаевка км 0-61, уч. г.Кокшетау – гр. СКО – 61 км.

Актюбинская область – 2 участка

Самара-Шымкент км 776-842, уч. заправка ЭКО Ойл – г. Хромтау – 66 км.

Самара-Шымкент км 842-965, уч. г. Хромтау – п. Карабутак – 123 км. В Жетысуской области закрыт участок Ушарал – Достык км 84-184, уч. ст. Коктума – ст. Достык – 100 км. Костанайская область – 6 участков: Жезказган – Петропавловск км 252-335, уч. гр. Улытауской области – г. Аркалык – 83 км.

Екатеринбург – Алматы км 686-729, уч. п. Сарыколь – гр. СКО – 43 км.

Екатеринбург – Алматы км 589-686, уч. п. Щербаково – п. Сарыколь – 97 км.

Жезказган – Петропавловск км 340-377, уч. г. Аркалык – гр. Акмолинской области – 37 км.

Костанай – Аулиеколь – Сурган км 218-232, уч. с. Октябрьский – гр. Акмолинской области – 14 км.

Костанай – Аулиеколь – Сурган км 108-218, уч. с. Аулиеколь – с. Октябрьский – 110 км. В Павлодарской области закрыт участок Астана – Ерейментау – Шидерты км 200-254, уч. гр. Акмолинской области – п. Шидерты – 54 км. Северо-Казахстанская область – 5 участков: Екатеринбург – Алматы км 729-856, уч. гр. Костанайской области – гр. Акмолинской области – 127 км.

Жезказган – Петропавловск км 595-882, уч. гр. Акмолинской области – с. Явленка – 287 км.

Волошинка – Сергеевка – Тимирязево км 0-119, уч. с. Волошинка – с. Тимирязево – 119 км.

Тимирязево – Сарыколь – граница области км 0-31 уч. с. Тимирязево – граница области – 31 км.

Кокшетау – Рузаевка км 61-196, уч. гр. Акмолинской области – с. Рузаевка – 165 км. В Улытауской области закрыт участок Жезказган – Петропавловск км 137-252, уч. п. Улытау – гр. Костанайской области – 115 км. Ранее сообщалось, что в Астане и 11 областях страны на 6 февраля объявлено штормовое предупреждение. Вечером стало известно, что 16 трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды. Читайте также Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня В Таразе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс В сейсмоопасных регионах Казахстана будут строить по новым правилам

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