Число закрытых трасс в Казахстане увеличилось до 27
Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" предупреждает, что по состоянию на 22:15 5 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 27 участках автодорог республиканского значения в 7 областях, сообщает Zakon.kz.
Акмолинская область – 11 участков:
- Екатеринбург – Алматы км 856-917, участок от границы Северо-Казахстанской области до поселка Жаксы – 61 км.
- Жезказган – Петропавловск км 553-595, уч. п.Сурган – граница СКО – 42 км.
- Щучинск – Зеренда км 0-77, уч. г. Щучинск – с. Зеренда – 77 км.
- Астана – Петропавловск км 18-232, уч. г. Астана – г. Щучинск – 214 км.
- Астана – Ерейментау – Шидерты км 16-200, уч. гр. Акмолинской области – п. Шидерты – 184 км.
- Жезказган – Петропавловск км 377-537, уч. гр. Костанайской области – с. Бузулук – 160 км.
- Кокшетау – Атбасар км 0-184, уч. г. Кокшетау – г. Атбасар – 184 км.
- Екатеринбург – Алматы км 917-1128, уч. с. Жаксы – с. Астраханка – 211 км.
- Жаксы – Есиль – Бузулук км 0-82, уч. с. Жаксы – с. Бузулук – 82 км.
- Костанай – Аулиеколь – Сурган км 232-260, уч. гр. Костанайской области – с. Сурган – 28 км.
- Кокшетау – Рузаевка км 0-61, уч. г.Кокшетау – гр. СКО – 61 км.
- Актюбинская область – 2 участка
- Самара-Шымкент км 776-842, уч. заправка ЭКО Ойл – г. Хромтау – 66 км.
- Самара-Шымкент км 842-965, уч. г. Хромтау – п. Карабутак – 123 км.
В Жетысуской области закрыт участок Ушарал – Достык км 84-184, уч. ст. Коктума – ст. Достык – 100 км.
Костанайская область – 6 участков:
- Жезказган – Петропавловск км 252-335, уч. гр. Улытауской области – г. Аркалык – 83 км.
- Екатеринбург – Алматы км 686-729, уч. п. Сарыколь – гр. СКО – 43 км.
- Екатеринбург – Алматы км 589-686, уч. п. Щербаково – п. Сарыколь – 97 км.
- Жезказган – Петропавловск км 340-377, уч. г. Аркалык – гр. Акмолинской области – 37 км.
- Костанай – Аулиеколь – Сурган км 218-232, уч. с. Октябрьский – гр. Акмолинской области – 14 км.
- Костанай – Аулиеколь – Сурган км 108-218, уч. с. Аулиеколь – с. Октябрьский – 110 км.
В Павлодарской области закрыт участок Астана – Ерейментау – Шидерты км 200-254, уч. гр. Акмолинской области – п. Шидерты – 54 км.
Северо-Казахстанская область – 5 участков:
- Екатеринбург – Алматы км 729-856, уч. гр. Костанайской области – гр. Акмолинской области – 127 км.
- Жезказган – Петропавловск км 595-882, уч. гр. Акмолинской области – с. Явленка – 287 км.
- Волошинка – Сергеевка – Тимирязево км 0-119, уч. с. Волошинка – с. Тимирязево – 119 км.
- Тимирязево – Сарыколь – граница области км 0-31 уч. с. Тимирязево – граница области – 31 км.
- Кокшетау – Рузаевка км 61-196, уч. гр. Акмолинской области – с. Рузаевка – 165 км.
В Улытауской области закрыт участок Жезказган – Петропавловск км 137-252, уч. п. Улытау – гр. Костанайской области – 115 км.
Ранее сообщалось, что в Астане и 11 областях страны на 6 февраля объявлено штормовое предупреждение. Вечером стало известно, что 16 трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды.
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