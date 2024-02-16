Погода в Алматы на неделю: крепкие морозы, снег и гололед

Согласно предварительному прогнозу погоды на семь дней, холод и снег ожидают алматинцев всю ближайшую неделю, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, резкое похолодание и осадки, которые не прекращаются в городе с раннего утра, продолжатся в период с 17 по 23 февраля. Жителей и гостей южной столицы ожидают сильные морозы. Ночью температура будет опускаться до -25°С. Днем и утром могут наблюдаться туман и гололед.



17 февраля: переменная облачность, ночью – снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -21-23°С, днем -13-15°С.



18 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°С, днем -12-14°С.

19-20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -21-23°, днем -12-14°.

21 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -8-10°С.

22 февраля: переменная облачность, днем – снег, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -6-8°С.

23 февраля: переменная облачность, ночью – снег, туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -5-7°С.

Ранее синоптики уточнили, сколько будет продолжаться снегопад в Алматы.