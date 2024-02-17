Режим ЧС в Абайской области: выпало 80 см снега

В минувшие дни на территории Абайской области выпал обильный объем снега, высотою местами до 80 см. Передвижение по дорогам республиканского значения было ограничено, а в одном из районов области ввели режим ЧС природного характера, сообщает Zakon.kz.

МЧС отчиталось о ходе спасательных работ в регионе.

На участке км 970-995 автодороги "Калбатау-Майкапшагай" силами дорожников области Абай и ДЧС эвакуировано 385 человек. Для оперативности были задействованы не только наземные, но и воздушные службы.

Открыт проезд от Калбатау до Кокпекты. Ведутся работы по уширению проезжей части. Дорожные службы помогают отогреть оставшиеся на трассе транспортные средства.

Всего на данном участке мобилизовано 14 единиц дорожной техники. Для оперативного обеспечения безопасного проезда привлекаются дополнительные снегоочистительные техники и персонал, сообщило МЧС.

16 февраля в Кокпектинском районе Абайской области был введен режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями. К спасению людей пришлось привлекать военные вертолеты.

