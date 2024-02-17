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Режим ЧС в Абайской области: выпало 80 см снега

Абайская область Фото: МЧС РК
В минувшие дни на территории Абайской области выпал обильный объем снега, высотою местами до 80 см. Передвижение по дорогам республиканского значения было ограничено, а в одном из районов области ввели режим ЧС природного характера, сообщает Zakon.kz.

МЧС отчиталось о ходе спасательных работ в регионе.

На участке км 970-995 автодороги "Калбатау-Майкапшагай" силами дорожников области Абай и ДЧС эвакуировано 385 человек. Для оперативности были задействованы не только наземные, но и воздушные службы.

Открыт проезд от Калбатау до Кокпекты. Ведутся работы по уширению проезжей части. Дорожные службы помогают отогреть оставшиеся на трассе транспортные средства.

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Всего на данном участке мобилизовано 14 единиц дорожной техники. Для оперативного обеспечения безопасного проезда привлекаются дополнительные снегоочистительные техники и персонал, сообщило МЧС.

16 февраля в Кокпектинском районе Абайской области был введен режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями. К спасению людей пришлось привлекать военные вертолеты.

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