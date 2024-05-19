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Алматинские сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение в Китае

, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 09:38
19 мая 2024 года казахстанский Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований зафиксировал землетрясение в юго-восточном направлении от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Толчки произошли в 05:45 по Астане. Эпицентр находился в в 257 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения – 10.5.
  • Магнитуда – MPV 5.0.
  • Глубина – 5 км.

Сведений об ощутимости на территории РК не поступало.

Последнее сильное землетрясение произошло в Алматы 4 марта 2024 года. По данным казахстанских сейсмологов, сила подземных толчков составила 5 баллов. Еще одно подобное сильное землетрясение в Алматы произошло в ночь на 23 января. Тогда подземные толчки также достигли 5 баллов. К слову, как и сегодняшние толчки, в январе эпицентр находился в юго-восточном направлении от Алматы в 250-270 км.

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