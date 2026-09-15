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События

Земли на 1 млрд тенге вернули государству в Казахстане

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 18:21 Фото: pexels
В Павлодарской области прокуратура выявила нарушения при предоставлении и использовании земельных участков, сообщает Zakon.kz.

Cогласно озвученным данным прокуратуры, в Экибастузском регионе участок площадью 797 гектаров был предоставлен для частного лесоразведения. Однако работы по посадке деревьев там не проводились.

Еще 820 гектаров земель водного фонда в районах Теренколь и Аккулы предоставили третьим лицам для рыбного хозяйства без необходимого согласования с бассейновой водной инспекцией.

По выявленным нарушениям природоохранная прокуратура внесла соответствующие акты надзора.

"В результате незаконно предоставленные и не используемые по назначению земельные участки общей площадью более 1 600 гектаров вернули государству. Их кадастровая стоимость составляет около 1 млрд тенге".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Также отмечено, что виновных должностных лиц, в том числе руководителей отделов земельных отношений, привлекли к дисциплинарной ответственности.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 18:21
Новые требования к владельцам земельных участков вступают в силу с 8 сентября

Ранее стало известно, что в Алматы государству вернули 649 земельных участков, выведенных под билборды.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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