Земли на 1 млрд тенге вернули государству в Казахстане

В Павлодарской области прокуратура выявила нарушения при предоставлении и использовании земельных участков, сообщает Zakon.kz.

Cогласно озвученным данным прокуратуры, в Экибастузском регионе участок площадью 797 гектаров был предоставлен для частного лесоразведения. Однако работы по посадке деревьев там не проводились.

Еще 820 гектаров земель водного фонда в районах Теренколь и Аккулы предоставили третьим лицам для рыбного хозяйства без необходимого согласования с бассейновой водной инспекцией.

По выявленным нарушениям природоохранная прокуратура внесла соответствующие акты надзора.

"В результате незаконно предоставленные и не используемые по назначению земельные участки общей площадью более 1 600 гектаров вернули государству. Их кадастровая стоимость составляет около 1 млрд тенге". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Также отмечено, что виновных должностных лиц, в том числе руководителей отделов земельных отношений, привлекли к дисциплинарной ответственности.

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