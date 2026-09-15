Земли на 1 млрд тенге вернули государству в Казахстане
Фото: pexels
В Павлодарской области прокуратура выявила нарушения при предоставлении и использовании земельных участков, сообщает Zakon.kz.
Cогласно озвученным данным прокуратуры, в Экибастузском регионе участок площадью 797 гектаров был предоставлен для частного лесоразведения. Однако работы по посадке деревьев там не проводились.
Еще 820 гектаров земель водного фонда в районах Теренколь и Аккулы предоставили третьим лицам для рыбного хозяйства без необходимого согласования с бассейновой водной инспекцией.
По выявленным нарушениям природоохранная прокуратура внесла соответствующие акты надзора.
"В результате незаконно предоставленные и не используемые по назначению земельные участки общей площадью более 1 600 гектаров вернули государству. Их кадастровая стоимость составляет около 1 млрд тенге".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области
Также отмечено, что виновных должностных лиц, в том числе руководителей отделов земельных отношений, привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее стало известно, что в Алматы государству вернули 649 земельных участков, выведенных под билборды.
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