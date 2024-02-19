Проблему с водными ресурсами обсудили главы МИД Казахстана и Узбекистана

Фото: Zakon.kz

Глава Министерства иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, в ходе официального визита в Астану, затронул общую для двух государств проблему с водными ресурсами, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что на фоне изменения климата вопросы использования водных ресурсов становятся приоритетными. "Поэтому мы сделали особый упор на внедрение современных технологий рационального управления водами трансграничных рек в Центральной Азии, укрепление правовой и структурной основы международного фонда спасения Арала". Бахтитёр Саидов Также министры договорились увеличить товарооборот между странами до 10 млрд долларов.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, на заседании правительства РК 30 января, рассказал о планах Казахстана подписать соглашение с Китаем и Узбекистаном по совместному использованию трансграничных рек. Читайте также Назначен новый гендиректор Госфонда соцстрахования Санаторий "Казахстан" вернули государству Главы МИД Казахстана и Узбекистана договорились увеличить товарооборот

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