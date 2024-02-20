Мороз и метель: автодороги закрыли в восьми областях Казахстана
Абайская область – 7 автодорог общей протяженностью 2204 км (понижение температуры, сильный мороз -40°С):
- По области, по всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.
Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1101 км (понижение температуры, сильный мороз -45°С):
- По области, по всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.
Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):
- "Алматы – Ташкент – Термез" с. Кенен – с. Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).
Жетысуская область – 1 автодорога общей протяженностью 58 км (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области):
- "Алматы – Усть-Каменогорск" – г. Ушарал – гр. Абайской обл. (участок на реконструкции ТОО "CITIC Construction Co., LTD"). (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Карагандинская область – 1 автодорога общей протяженностью 103 км (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области):
- "Караганда – Аягоз – Бугаз" – г. Каркаралинск – гр. Абайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):
"Жезказган – Петропавловск" – гр. Улытауская обл. – г. Аркалык (для всех видов).
Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 160 км (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области):
- "Омск – Майкапчагай" – п. Кенжеколь – гр. Абайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Улытауская область – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (сильный ветер, понижение температуры, сильный мороз):
- "Жезказган – Петропавловск" – п. Улытау – гр. Костанайской обл. (для всех видов).
На автодорогах республиканского значения задействовано 698 единиц техники и 1351 человек.
Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях, которые ожидаются 20 февраля в Актобе, Кокшетау, Костанае, Риддере, Усть-Каменогорске, Алматы и Астане.