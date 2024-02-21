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Глава Минсельхоза поучил крестьян работать

Казахстан крестьяне аул МСХ Айдарбек Сапаров работа Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
О том, почему крестьяне уезжают в город и как правильно работать в ауле, порассуждал на брифинге в СЦК 21 февраля министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает Zakon.kz.

На вопрос журналистов о том, почему крестьяне вместо того, чтобы развивать аграрный сектор, переезжают в города, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ответил просто: работать надо.

"Что касается мелких хозяйств – они разные. Кто работает и добивается успехов, у того результаты есть. Надо просто трудиться".Айдарбек Сапаров

Министр уточнил, что люди уезжают из сел в города не столько из-за трудностей сельского хозяйства, сколько из-за отсутствия условий – хороших дорог, водопровода и в целом инфраструктуры. 

"Наоборот, сейчас люди стали задерживаться в селах. Они понимают, что, занимаясь животноводством и растениеводством, можно получить прибыль, если серьезно заняться. Плюс сегодня государственная поддержка есть".Айдарбек Сапаров

При этом глава МСХ признал, что в развитии сельского хозяйства в Казахстане "есть определенные моменты" и сложности. 

Айдарбек Сапаров также заверил, что казахстанские аграрии готовы к посевной кампании и обеспечены семенами. 

6 февраля 2024 года Айдарбека Сапарова переназначили на должность министра сельского хозяйства. Позднее он прокомментировал это событие и кратко уточнил: "Мы – солдаты".

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