В Казахстане разрабатывают комплексный план развития морской инфраструктуры до 2030 года

В 2024 году будет проведено дноуглубление акватории порта "Курык", а в 2025-м аналогичные работы запланированы в Актау. Об этом на расширенной коллегии Министерства транспорта РК сказал глава ведомства Марат Карабаев, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, для развития отрасли морского транспорта совместно с компаниями "Ляньюньган порт" начнется строительство "контейнерного хаба" в морском порту Актау, что увеличит возможности контейнерных перевозок до 300 тысяч в двадцатифутовом эквиваленте.

В рамках увеличения пропускной способности запланирована модернизация причальной инфраструктуры порта Актау и строительство трех новых терминалов в "Курыке".

Общий объем инвестиций на развитие терминалов Актау и Курык составит порядка 618 млн долларов.

Как отметил Марат Карабаев, все эти меры будут учтены в разрабатываемом Комплексном плане развития морской инфраструктуры до 2030 года.

"В рамках развития торгового флота в нынешнем году изучается возможность строительства собственного судостроительного завода на побережье Каспия. В целом, имеется потребность в строительстве 10 новых судов, в том числе 3 танкеров, 3 сухогрузов и 4 универсальных паромов", – сообщил министр.

Он добавил, что для полноценного использования потенциала речного транспорта министерством предлагается создание мультимодального транзитного коридора РФ – Казахстан – КНР с использованием трансграничной реки Иртыш. Это позволит соединить соседние государства новым транспортным сообщением. Для решения вопроса с малыми глубинами проводятся консультации с научно-исследовательскими институтами.

Наряду с этим в районе поселка Тугыл предполагается построить речной порт и проложить железную дорогу до границы с Китаем на участке Тугыл – Майкапчагай протяженностью 99 км.

Ожидаемый объем перевозок по перспективному маршруту составит 2-2,5 млн тонн. Проект также предусматривает возможность выхода к северным морям Российской Федерации через Обь-Иртышский бассейн.

Еще одним перспективным проектом является восстановление экспортных перевозок через Урало-Каспийский канал.





"В этом году мы планируем начать дноуглубительные работы на морской части канала, а в последующем – приобрести собственный морской земснаряд для поддержания его судоходных параметров. В ближайшие два года мы планируем восстановить судоходные параметры Урало-Каспийского канала", – сказал Карабаев.

Он отметил, что потенциальный объем перевозок составит 1 млн тонн. Также имеется потенциал возобновления двухсторонних речных перевозок грузов между Атырау и городом Астрахань.

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