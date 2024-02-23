Каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам 24, 25 и 26 февраля

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода по стране в ближайшие трое суток – с 24 по 26 февраля 2024 года. Согласно прогнозу, на севере Казахстана морозы отступают.

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