Каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам 24, 25 и 26 февраля
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода по стране в ближайшие трое суток – с 24 по 26 февраля 2024 года. Согласно прогнозу, на севере Казахстана морозы отступают.
Синоптики отметили, что на западе страны сохранится влияние антициклона, с чем ожидается погода без осадков.
"На остальной части республики, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается снег с метелью, на юге и юго-востоке страны – осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед".РГП "Казгидромет"
Согласно прогнозу, в температурном фоне:
- на западе страны значительных изменений не ожидается,
- на севере и в центре республики – повышение ночью от -22-35°С до -10-23°С,
- на востоке – понижение ночью от -12-22°С до -23-38°С,
- на юге и юго-востоке – небольшое понижение до -8-23°С.
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О том, когда в Казахстане отступят лютые холода, можете узнать по ссылке.
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