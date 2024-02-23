Погода в Алматы на неделю: постепенное потепление и прекращение осадков

Согласно предварительному прогнозу, который предоставили Zakon.kz в РГП "Казгидромет", синоптики обещают ослабление морозов и постепенное потепление. При этом до понедельника ожидаются снег и туман.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 24 февраля по 1 марта 2024 года в южной столице температура воздуха прогреется до 4 градусов.



24 февраля: облачно, временами снег. Днем временами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5°C.



25 февраля: переменная облачность, ночью временами снег, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем -4-6°C.

26-27 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°C, днем -4-6°C.

28 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем -2-4°C.

29 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем около 0°C.

1 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем +2+4°C.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода по стране в ближайшие трое суток – с 24 по 26 февраля 2024 года. Согласно прогнозу, на севере Казахстана морозы отступят.