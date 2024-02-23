Здание школы-лицея в Астане признали непригодным для эксплуатации

Управление образования города Астаны предупредило, что в ходе технического обследования здания школы-лицея №15 (проспект Сарыарка, 48/1) его техническое состояние признано непригодным для дальнейшей эксплуатации по назначению. Здание планируют демонтировать, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, школа была построена в 1963 году. Она была рассчитана на 880 мест в одну смену). В школе же числятся 1709 учащихся. В связи с этим часть детей – 709 учащихся с 1 по 4 классы, определена в школу-лицей №56 по адресу ул. Челюскинцев, 29/1.

"Остальная часть детей – учащихся 5-11 классов определена в бывшее здание школы для одаренных детей №9 "Зерде" (проспект Сарыарка, 20). Данное здание находится вблизи микрорайона проживания учащихся школы-лицея №15. Отметим, что школа №9 "Зерде" не является аварийной", – рассказали в управлении.

Также сообщается, что для детей будет организован центральный подвоз на школьных автобусах.

Между тем, старое здание школы-лицея №15 будет демонтировано.

"После этого планируются проектно-изыскательные работы для строительства новой общеобразовательной школы. Данный вопрос находится на контроле Управления образования", – резюмируется в сообщении.

Ранее, в сентябре 2023 года, сообщалось, что дети в Жетысуской области обучаются в аварийной школе с вековой историей. В этом учебном заведении знания получают почти 900 учеников.